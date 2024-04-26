ПерерывРеал Сосьедад — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Реал Сосьедад» — «Реал». Онлайн
    Все новости спорта

    Тухель: Можно даже не заметить, как «Реал» начнет забивать

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем матче против «Реала» в Лиге чемпионов.

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Уже несколько раз мы наблюдали за ними с помощью наших аналитиков. Можно даже не заметить, как "Реал" начнёт забивать. Эта команда обладает великолепными индивидуальными качествами и игрой в переходных фазах. Они всегда представляют угрозу, способны прогрессировать и побеждать. "Реал" способен выстоять в трудные моменты, им нравится подобное», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

    Первый матч состоится 30 апреля в Мюнхене. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Ювентус» — «Милан»: вернется ли к кому-то успех?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Жирона» сделает попытку обойти «Барселону» в Примере
  • «Лас-Пальмас» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Завтра в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Гавр
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры