Тухель: Можно даже не заметить, как «Реал» начнет забивать

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Уже несколько раз мы наблюдали за ними с помощью наших аналитиков. Можно даже не заметить, как "Реал" начнёт забивать. Эта команда обладает великолепными индивидуальными качествами и игрой в переходных фазах. Они всегда представляют угрозу, способны прогрессировать и побеждать. "Реал" способен выстоять в трудные моменты, им нравится подобное», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Первый матч состоится 30 апреля в Мюнхене. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде.