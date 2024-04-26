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    Мусиала назвал лучших игроков мира

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    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала назвал лучших футболистов мира на сегодняшний день.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    «Лучший игрок в мире прямо сейчас? Килиан Мбаппе и Гарри Кейн проводят феноменальный сезон, как и Джуд Беллингем. Многие игроки показывают невероятные результаты, приятно видеть такую конкуренцию. Нельзя назвать кого-то одного, кто безоговорочно является лучшим на данный момент», — приводит слова Мусиалы Bayern&Germany в соцсетях.

    Мусиала является воспитанником «Челси». Полузащитник выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне немец провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами.

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    Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 110 млн.

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