1-й таймРеал Сосьедад — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Реал Сосьедад» — «Реал». Онлайн
    Все новости спорта

    Мата: Хотел бы сказать всем молодым игрокам, чтобы они брали пример с Бруну Фернандеша

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата ответил на вопрос о том, кто сейчас является лидером английского коллектива.

    Хуан Мата
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хуан Мата

    «На мой взгляд, сейчас у них есть потрясающий лидер, капитан команды Бруну.

    Хотел бы сказать всем молодым игрокам, чтобы они брали с него пример. Не могу передать, насколько он важен для клуба, и не только из-за того, что он сделал в последних матчах, забив два гола и выиграв игру против "Шеффилд Юнайтед", но и ввиду его невероятной стабильности на протяжении тех лет, что он играет за клуб.

    Он топ-игрок, но как личность еще лучше. Поэтому я считаю, что клубная культура должна строиться вокруг него. Он отличный пример для всего нового поколения игроков команды. Гарначо, ​​Майну и Хейлунду стоит смотреть на то, как он тренируется и ведет себя.

    Я вижу его игроком, всегда готовым помочь команде. Он может играть лучше или хуже, но у него всегда правильный настрой. И для меня именно это значит быть игроком Манчестер Юнайтед», — цитирует Мату ESPN.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» — «Милан»: вернется ли к кому-то успех?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Баски дадут «мастрасникам»
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Манчестер Юнайтед» проиграет «Бернли» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры