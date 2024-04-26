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    Каррагер — о тренере для «Ливерпуля»: Я бы подумал о Тухеле, победившем Гвардиолу в финале ЛЧ

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    Бывший игрок «Ливерпуль» Джейми Каррагер поразмышлял поиска нового тренера мерсисайдским клубом.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Преемнику Клоппа, которым, судя по всему, станет Арне Слот из "Фейеноорда", есть что улучшать после сезона, который был более многообещающим, чем оказался в итоге. Кто бы ни пришел на пост тренера, он не должен считать, что будет невозможно провести свой первый сезон в "Ливерпуле" лучше, чем последний при Клоппе.

    Это хорошая новость. Плохая заключается в том, что человек, лучше всех способный помочь "Ливерпулю" сделать следующий шаг, уходит.

    Если бы Клопп был в команде в следующем сезоне, "Ливерпуль" сделал бы шаг вперед и снова поборолся бы за трофеи в Англии и Европе. С приходом Слота твердая вера в это уступит место надежде.

    Слот — это выбор, сделанный скорее головой, чем сердцем. Клопп же апеллировал и к разуму, и к сердцу

    Я бы более внимательно рассмотрел возможность назначения такого тренера, как Томас Тухель, который взял верх над Пепом Гвардиолой в решающем испытании — финале Лиги чемпионов

    Если Тухеля подпишет другой английский клуб, я буду убежден в том, что этот клуб существенно прибавит. Но мне кажется, что "Ливерпуль" не хочет звать тренера с репутацией человека, склонного к конфликтам», — цитирует Каррагера The Telegraph.

    Ранее стало известно о том, что Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона.

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