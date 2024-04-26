Каррагер — о тренере для «Ливерпуля»: Я бы подумал о Тухеле, победившем Гвардиолу в финале ЛЧ

Бывший игрокпоразмышлял поиска нового тренера мерсисайдским клубом.

«Преемнику Клоппа, которым, судя по всему, станет Арне Слот из "Фейеноорда", есть что улучшать после сезона, который был более многообещающим, чем оказался в итоге. Кто бы ни пришел на пост тренера, он не должен считать, что будет невозможно провести свой первый сезон в "Ливерпуле" лучше, чем последний при Клоппе.

Это хорошая новость. Плохая заключается в том, что человек, лучше всех способный помочь "Ливерпулю" сделать следующий шаг, уходит.

Если бы Клопп был в команде в следующем сезоне, "Ливерпуль" сделал бы шаг вперед и снова поборолся бы за трофеи в Англии и Европе. С приходом Слота твердая вера в это уступит место надежде.

Слот — это выбор, сделанный скорее головой, чем сердцем. Клопп же апеллировал и к разуму, и к сердцу

Я бы более внимательно рассмотрел возможность назначения такого тренера, как Томас Тухель, который взял верх над Пепом Гвардиолой в решающем испытании — финале Лиги чемпионов

Если Тухеля подпишет другой английский клуб, я буду убежден в том, что этот клуб существенно прибавит. Но мне кажется, что "Ливерпуль" не хочет звать тренера с репутацией человека, склонного к конфликтам», — цитирует Каррагера The Telegraph.

Ранее стало известно о том, что Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона.