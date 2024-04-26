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    Гвардиола не считает, что «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, выбыл ли «Ливерпуль» из чемпионской гонке в АПЛ из-за того, что он потерпел два поражения в трёх последних матчах этого турнира.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Это не так. То, что случилось с "Ливерпулем", эти два поражения, подобное может случиться и с "Арсеналом", и с нами. Что важно, так это то, где мы находимся сейчас. Осталось ещё так много матчей, в которых можно проиграть», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 76 очков за 33 матча, и отстаёт от идущего на первом месте «Арсенала» на один балл, имея игру в запасе. «Ливерпуль» заработал 74 очка в 34 матчах и располагается на третьей строчке.

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