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    Каррагер посоветовал «Ливерпулю» купить нового защитника

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    Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что мерсисайдскому клубу нужно приобрести нового центрального защитника в летнее трансферное окно.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Конате в последнее время выглядит не очень хорошо. По-настоящему плохо. "Ливерпулю" нужно купить нового защитника летом», — приводит слова Каррагера Empire of the Kop.

    Ранее появилась информация, что «Ливерпуль» хочет приобрести защитника «Айнтрахта» Вильяма Пачо. Футболист перешёл в немецкий клуб из «Антверпена» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 9 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Пачо сыграл 40 матчей и отметился одной голевой передачей.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 34 туров «Ливерпуль» занимает третье место в АПЛ с 74 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).

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