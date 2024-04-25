Тен Хаг о волевой победе «МЮ»: Никакой паники не было, мы были очень собранны

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 29-го тура АПЛ с(4:2).

«Сегодня было много позитива. Команда проявила стойкость, продолжая бороться после того, как дважды уступала в счёте. Вы видели какую-либо панику? Нет, совершенно, мы были очень собранны. Мы продолжали создавать моменты на протяжении всей игры.

Но были и негативные моменты. Мы отдали им преимущество, такое не должно случаться — это неприемлемо, мы должны извлечь из этого урок. Но я доволен победой, и нам нужно двигаться дальше», — приводит слова тен Хага BBC.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 53 очками в активе. В следующем матче «манкунианцы» сыграют против «Бернли» 27-го апреля.