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    АПЛ. На туманном Альбионе снова двоевластие

    Итоги 34-го тура чемпионата Англии по футболу

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    Матч 34-го тура «Манчестер Сити» пропускал, этой возможностью воспользовались «Арсенал» и «Ливерпуль», которые выиграли свои матчи и вернулись на лидирующие позиции в английской Премьер-лиге. Хотя сам «Ман Сити» считается теневым лидером АПЛ, имея игру в запасе. «Лутон» и «Бёрнли» продолжают борьбу за выживание.

    Изменения в турнирной таблице

    34 тур тур чемпионата Англии прошёл в усечённом формате, вместо десяти матчей было сыграно только семь.

    Календарь и таблица АПЛ

    По их итогам в турнирной таблице произошло всего одно изменение: «Манчестер Сити» потерял лидерство и опустился на 3 место. На одну позициию вверх поднялись «Арсенал» и «Ливерпуль», которые расположились на 1 и 2 строчках соответственно.

    В гонке за чемпионство

    Титул чемпиона Англии в этом сезоне выиграет одна из трёх команд: «Арсенал», «Ливерпуль» или «Манчестер Сити». Соперников разделяет всего 1 очко.

    Итак, за 4 тура до окончания чемпионата в лидеры по дополнительным показателям вырвался «Арсенал». Лондонский клуб набрал 74 очка, в минувшем туре «канониры» нанесли гостевое поражение «Вулверхэмптону» (2:0).

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    • В составе победителей голами отметились Леандро Троссард и Мартин Эдегор. Футболисты забили мячи на 45-й и 95-й минутах соответственно.

    На второй строчке АПЛ расположился «Ливерпуль», у которого также в активе 74 пункта. «Мерсисайдцы» в 34-м туре чемпионата Англии переиграли «Фулхэм». Голами отметились Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх и Диогу Жота. До окончания сезона «Арсенал» и «Ливерпуль» проведут ещё по пять матчей.

    «Фулхэм» — «Ливерпуль»
    globallookpress.com

    А вот у «Манчестер Сити» таких игр будет шесть, так как команда пропускала тур. Матч 34-го игрового дня «горожане» проведут против «Тоттенхэма» 14 мая. К слову, у МС в активе 73 набранных очка.

    Еврокубки

    «Тоттенхэм» по-прежнему занимает 5 место в турнирной таблице, которое даёт возможность сыграть в Лиге Европы, у «шпор» — 60 очков.

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    • Выше расположилась «Астон Вилла», у которой 4 лигочемпионское место и 66 пунктов. Команда в минувшем туре добилась новой победы, на этот раз обыгран «Борнмут» (3:1).

    Зона вылета

    Худшее положение в турнирной таблице у «Шеффилд Юнайтед», который потерпел новое поражение в чемпионате. В 34-м туре команда оступилась в поединке против главного конкурента в битве за титул — «Бёрнли» (1:4).

    «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
    globallookpress.com

    Таким образом «Шеффилд Юнайтед» остался на последнем 20 месте с 16 очками. «Бернли» занимает 19 строчку, набрав 23 пункта.

    В зоне вылета на 18 месте с активом в 25 баллом расположился «Лутон», который потерпел разгромное поражение от «Брентфорда» (1:5).

    Другие матчи тура

    В рамках минувшего игрового дня были сыграны ещё два матча: «Эвертон» выиграл у «Ноттингем Форест» (2:0), «Кристал Пэлас» нанёс крупное поражение «Вест Хэму».

    Перенесенные игры

    Три матча 34 тура английского чемпионата были перенесены на 14 и 15 мая: «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»; «Брайтон» — «Челси»; «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».

    Отложенный 29-й тур

    Впереди матчи отложенного 29-го тура, который пройдут с 23 по 25 апреля.

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    Программу игрового дня откроет поединок между «Арсеналом» и «Челси», который запалнирован на вторник, 23 апреля.

    В среду, 24 апреля «Ливерпуль» отправится в гости к «Эвертону», а «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Брайтона»: этот поединок состоится в четверг, 25 апреля.

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