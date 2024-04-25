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    Кроос: Перед матчем с «Мальоркой» Анчелотти нам соврал

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    Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал историю о том, как главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти обманул своих игроков перед матчем с «Мальоркой».

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Анчелотти сказал нам перед недавней игрой с "Мальоркой": "Если мы победим, то станем чемпионами". После матча он заявил, что соврал нам: Я вас обманул, если мы выиграем на следующей недели, то тогда все будет кончено», — цитирует футболиста COPE.

    Напомним, что 13-го апреля «Реал» обыграл «Мальорку» со счетом 1:0. После 32-х туров «сливочные» занимают 1-е место в таблице Примеры с 81-м очком в активе.

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