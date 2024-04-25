Кроос: Перед матчем с «Мальоркой» Анчелотти нам соврал

Полузащитникрассказал историю о том, как главный тренер «сливочных»обманул своих игроков перед матчем с

«Анчелотти сказал нам перед недавней игрой с "Мальоркой": "Если мы победим, то станем чемпионами". После матча он заявил, что соврал нам: Я вас обманул, если мы выиграем на следующей недели, то тогда все будет кончено», — цитирует футболиста COPE.

Напомним, что 13-го апреля «Реал» обыграл «Мальорку» со счетом 1:0. После 32-х туров «сливочные» занимают 1-е место в таблице Примеры с 81-м очком в активе.

В следующем матче «Реал» сыграет против «Реал Сосьедада» завтра, 26-го апреля в 22:00 мск.