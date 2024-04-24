Ла Лига. Эль-Класико осталось за «Реалом»

Это заявка на чемпионство? «Реал» одержал важную победу над «Барселоной», пожалуй в главном поединке всего сезона. У «Жироны» появилась надежда на то, чтобы вернуть себе второе место. За четвёртое лигочемпионское место разворачивается борьба между командами «Атлетико» и «Атлетик». До окончания испанского чемпионата командам осталось провести по 8 матчей.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 32-го тура Ла Лиги в турнирной таблице произошли незначительные изменения. На 7 место Примеры поднялся «Бетис», оттеснив на 8 строчку «Валенсию».

Календарь и таблица испанской Примеры

Поменялись местами в Ла Лиге «Севилья» и «Лас-Пальмас», которые расположились на 12 и 13 позициях. Улучшил положение «Райо Вальекано», поднявшись на 15 место и опередив в турнирной таблице «Мальорку».

Эль-Класико

В центральном матче 32-го тура схлестнулись лидеры Ла Лиги: «Реал» принимал «Барселону». Каталонский клуб отставал от мадридцев в таблице на 8 очков, отступать «сине-гранатовым» было некуда. На 6-й минуте встречи «Барселона» оформила быстрый гол, отличился Андреас Кристенсен. Однако на 18-й минуте поединка «Реалу» удалось восстановить равновесие на табло, пенальти реализовал Винисиус Жуниор.

Основные события развернулись в последней 20-ти минутке поединка. «Барселоне» удалось выйти вперёд во второй раз благодаря точному удару Фермина Лопеса.

«Реал» — «Барселона» globallookpress.com

«Реал» отыгрался на 73-й минуте, мяч в сетку ворот каталонцев отправил Лукас, а в компенсированное время победный гол в составе королевского клуба забил Джуд Беллингем.

Таким образом «Реал» закрепился на первом месте с активом в 81 балл, у «Барселоны» вторая строчка и 70 набранных очков.

Еврокубковая зона

В Лигу чемпионов метит «Жирона» — команда открытие нынешнего розыгрыша Ла Лиги. В 32-м туре коллектив нанес поражение «Кадису» (4:1) и набрал 68 очков.

«Жирона» — «Кадис» globallookpress.com

Место в топ-4 сохранил «Атлетико», несмотря на проигрыш от «Алавеса» (0:2). У мадридцев в активе 61 набранное очко.

В Лигу Европы на данный момент попадает «Атлетик» из Бильбао, который занимает 5 место с активом в 58 баллов. В минувшем туре клуб обменялся голами с «Гранадой» (1:1).

За место в Лиге конференций продолжает бороться «Реал Сосьедад», который расположился на 6 месте Примеры. Сан-себастьянцы сыграли вничью с «Хетафе» и набрали 51 очко.

Зона вылета

В шаге от вылета «Альмерия» (20 место), который замыкает турнирную таблицу испанского чемпионата. Аутсайдер в этом сезоне набрал всего 14 очков. В рамках минувшего игрового дня «Альмерия» уступила в матче против «Вильярреала» (1:2).

Ещё один претендент на понижение в классе — «Гранада» (19 место в таблице), которая смогла набрать 18 очко в матче с клубом «Атлетик» из Бильбао.

Получше обстоят дела у «Кадиса», который занимает 18 строчку в чемпионате Испании. У команды в графе «набранные очки» — 25 пунктов. Это на 6 баллов меньше, чем у «Сельты», которая расположилась на спасительном 17 месте.

Тур № 33

Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут с 26 по 29 апреля.

Лидер Ла Лиги «Реал» свой матч проведёт против «Реал Соьседада»: игра состоится в пятницу, 26 апреля.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В субботу, 27 апреля в игру вступит «Жирона», это будет игра против «Лас-Пальмаса». А закроет программу 33 тура матч с участием «Барселоны» и «Валенсии»: встреча запланирована на понедельник, 29 апреля.