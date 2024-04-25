Альварес: Только от нас зависит, хотим ли мы стать чемпионами

Нападающийвысказался о шансах своей команды выиграть чемпионат Англии в нынешнем сезоне.

«У нас есть возможность снова стать чемпионами. Мы можем завоевать ещё два трофея, и мы рады играть.

Это была трудная неделя, потому что мы проиграли в Лиге чемпионов. Но затем мы хотели выйти в финал Кубка Англии, ведь нам предстояло сыграть в полуфинале.

Если мы будем выполнять наш план на игру, то сможем выигрывать в каждом матче, и только от нас зависит, хотим ли мы стать чемпионами. Мы должны быть сильными, потому что не можем проиграть. Мы должны побеждать в каждом матче, если хотим стать чемпионами», — приводит слова Альвареса официальный сайт «Манчестер Сити».

После 32-х туров «горожане» занимают 3-е место в таблице АПЛ с 73 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 4 балла. В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет против «Брайтона» сегодня, 25-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.