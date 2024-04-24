Тен Хаг рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» перед игрой с «Шеффилдом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился информацией о проблемах со здоровьем у футболистов «красных дьяволов» перед домашним матчем 29-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».

«Да, у нас были проблемы с Гарначо, вот почему мы заменили его во время игры с "Ковентри" в Кубке Англии, но я думаю, с ним всё будет в порядке. Скотт Мактоминей — мы должны оценить ситуацию сегодня. Его участие довольно сомнительно. Маркус Рашфорд также под сомнением. Кроме того, возникла проблема с рукой у Бруну Фернандеша, но я думаю, что он сможет сыграть», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Календарь и таблица АПЛ

Матч 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» начнется 24 апреля в 22:00 мск.