«Челси» может уволить Почеттино

рассматривает возможность увольненияс поста главного тренера.

По информации The Telegraph, руководство лондонского клуба не исключает такого варианта развития событий из-за недавних поражений.

В минувшую субботу «Челси» проиграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии, а еще через несколько дней уступил «Арсеналу» (0:5) в рамках АПЛ.

Источник при этом уточняет, что в клубе считают, что Почеттино не единственный, на ком лежит ответственность за провальное выступление команды в текущем сезоне.

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после 32 матчей.