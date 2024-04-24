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    «Челси» может уволить Почеттино

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    «Челси» рассматривает возможность увольнения Маурисио Почеттино с поста главного тренера.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    По информации The Telegraph, руководство лондонского клуба не исключает такого варианта развития событий из-за недавних поражений.

    В минувшую субботу «Челси» проиграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии, а еще через несколько дней уступил «Арсеналу» (0:5) в рамках АПЛ.

    Источник при этом уточняет, что в клубе считают, что Почеттино не единственный, на ком лежит ответственность за провальное выступление команды в текущем сезоне.

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