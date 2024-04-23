Шевченко: Леау не хватает стабильности

Бывший футболист лондонского «Челси» и итальянского «Милана»поделился мнением о талантливом вингере россонери

«Пиоли — тренер, принёсший большой успех "Милану", написал свою историю. В этом году они пытались быть конкурентоспособными, но "Интер" провёл отличный сезон.

Леау — большой талант. Ему не хватает стабильности в течение сезона. Но его игра должна улучшаться вместе с личностью и желанием нести команду на своих плечах, как это делают чемпионы. У него прекрасный путь, чтобы продолжать творить историю "Милана", — приводит слова Шевченко Milan News.

Календарь и таблица Серии А

Напомним, 22 апреля проходил центральный матч 33-го тура итальянской Серии А, в рамках которого встречались "Милан" и "Интер". Игра закончилась победой "нерадзурри" со счётом 2:1. Миланский "Интер" досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/24.