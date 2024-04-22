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    Моуринью рассказал, в какой момент футбол для Погбы перестал быть на первом месте

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    Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью предположил, в какой момент карьера экс-полузащитника «Ювентуса» Поля Погба пошла не туда.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Единственное, что я хочу сказать, это то, что в некоторые моменты карьеры такое случается почти со всеми: ты немного теряешь ощущение того, кто ты есть и кем ты должен быть. После того, как Франция выиграла чемпионат мира в 2018 году, думаю, Поль вернулся другим.

    Чемпионат мира перенес его в измерение, где футбол не был для него самым главным. Он больше не разделял философию остальных игроков, где у всех равные обязанности.

    Когда тебя поддерживает руководство, послание, которое передается команде, очень позитивное. Когда вас не поддерживают, потому что игрок важнее или то, что он представляет, важнее — тогда вы находитесь в хрупкой ситуации. Даже если ты тренер с таким большим опытом, как у меня».

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  • 03/04/2024

    • Напомним, что Погба получил 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В 2018-м году полузащитник в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

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