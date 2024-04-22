Моуринью рассказал, в какой момент футбол для Погбы перестал быть на первом месте

Бывший главный тренерпредположил, в какой момент карьера экс-полузащитникапошла не туда.

«Единственное, что я хочу сказать, это то, что в некоторые моменты карьеры такое случается почти со всеми: ты немного теряешь ощущение того, кто ты есть и кем ты должен быть. После того, как Франция выиграла чемпионат мира в 2018 году, думаю, Поль вернулся другим.

Чемпионат мира перенес его в измерение, где футбол не был для него самым главным. Он больше не разделял философию остальных игроков, где у всех равные обязанности.

Когда тебя поддерживает руководство, послание, которое передается команде, очень позитивное. Когда вас не поддерживают, потому что игрок важнее или то, что он представляет, важнее — тогда вы находитесь в хрупкой ситуации. Даже если ты тренер с таким большим опытом, как у меня».

Напомним, что Погба получил 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В 2018-м году полузащитник в составе сборной Франции стал чемпионом мира.