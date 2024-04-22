Личка: В матче со «Спартаком» Лещук сделал две легкие ошибки

Главный тренер «Динамо»высказался об ошибках вратаряв матче РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Смотрите, его ошибки нужно принять как факт. Лещ — это хороший вратарь и футболист. Каждый человек имеет право на ошибку, тут нет никаких проблем.

Но, к сожалению, в той игре он сделал две легкие ошибки. Эти эпизоды надо разбирать, работать над ними с тренером вратарей, готовиться.

Мы все ошибаемся, и я как тренер — в первую очередь. Даже в матче, где мы побеждаем 4:1, нет идеала, можно найти вещи, где мы могли действовать чуть‑чуть лучше.

Лещу нужно работать, тренироваться и ждать своего шанса. У нас в команде здоровая конкуренция, есть Шунин, Лещук и Андрей Кудравец, все они стараются и работают. Играть будет сильнейший», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 24 матчей.