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    Личка: В матче со «Спартаком» Лещук сделал две легкие ошибки

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об ошибках вратаря Игоря Лещука в матче РПЛ против «Спартака» (1:2).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Смотрите, его ошибки нужно принять как факт. Лещ — это хороший вратарь и футболист. Каждый человек имеет право на ошибку, тут нет никаких проблем.

    Но, к сожалению, в той игре он сделал две легкие ошибки. Эти эпизоды надо разбирать, работать над ними с тренером вратарей, готовиться.

    Мы все ошибаемся, и я как тренер — в первую очередь. Даже в матче, где мы побеждаем 4:1, нет идеала, можно найти вещи, где мы могли действовать чуть‑чуть лучше.

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    • Лещу нужно работать, тренироваться и ждать своего шанса. У нас в команде здоровая конкуренция, есть Шунин, Лещук и Андрей Кудравец, все они стараются и работают. Играть будет сильнейший», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

    «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 24 матчей.

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