Кин: Меня раздражает нынешняя команда «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»раскритиковал команду после матча св полуфинале Кубка Англии.

«МЮ» переиграл «Ковентри» только в серии пенальти. В основное время представитель Чемпионшипа отыгрался со счета 0:3.

«Магуайр в интервью после матча сказал: "Мы показали отличный характер". Я не вижу характера у этой команды, правда не вижу. Я подхожу к той стадии, когда они меня почти раздражают.

Очевидно, они очень качественные игроки, но когда команда находится там, где нужно, и матч почти выигран, они просто убирают ногу с педали газа.

Они будто боятся побеждать. Я жду лидерства, проявите немного мужества», — приводит слова Кина Sky Sports.