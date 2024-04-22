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    Кин: Меня раздражает нынешняя команда «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Манчестер Юнайтед
    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал команду после матча с «Ковентри Сити» в полуфинале Кубка Англии.

    Рой Кин
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    Рой Кин

    «МЮ» переиграл «Ковентри» только в серии пенальти. В основное время представитель Чемпионшипа отыгрался со счета 0:3.

    «Магуайр в интервью после матча сказал: "Мы показали отличный характер". Я не вижу характера у этой команды, правда не вижу. Я подхожу к той стадии, когда они меня почти раздражают.

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    • Очевидно, они очень качественные игроки, но когда команда находится там, где нужно, и матч почти выигран, они просто убирают ногу с педали газа.

    Они будто боятся побеждать. Я жду лидерства, проявите немного мужества», — приводит слова Кина Sky Sports.

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