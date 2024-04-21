Смолов остался в запасе «Динамо» на матч с «Пари НН»

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Каккоев, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Ерманов, Боселли.
Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Живоглядов, Стоцкий, Тихонов, Боженов, Шнапцев, Кучаев, Царукян, Кутателадзе, Калайда, Зе Турбо.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Пари НН» — «Динамо»
«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Купцов, Даса, Паршивлюк, Майсторович, Смолов, Грулев, Гагнидзе, Кутицкий, Гладышев, Лаксальт.
Матч «Пари НН» — «Динамо» пройдет 21 апреля в Нижнем Новгороде, начало — в 14:00 мск.