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    Смолов остался в запасе «Динамо» на матч с «Пари НН»

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    Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Динамо» на матч 25-го тура РПЛ.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Каккоев, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Ерманов, Боселли.

    Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Живоглядов, Стоцкий, Тихонов, Боженов, Шнапцев, Кучаев, Царукян, Кутателадзе, Калайда, Зе Турбо.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Пари НН» — «Динамо»

    «Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Купцов, Даса, Паршивлюк, Майсторович, Смолов, Грулев, Гагнидзе, Кутицкий, Гладышев, Лаксальт.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Пари НН» — «Динамо» пройдет 21 апреля в Нижнем Новгороде, начало — в 14:00 мск.

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