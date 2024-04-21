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    Экс-директор академии «Локомотива»: Дзюба долго набирает форму, клуб думает о молодом форварде

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    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает, что московский клуб не будет продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Конечно, Артему очень тяжело набирать форму после того, как он получил травму и какое-то время пропустил.

    С учетом его возраста, габаритов, наверное, "Локо" рассматривает на эту позицию более молодого форварда.

    Точно не удивлюсь, если этот сезон окажется для Дзюбы последним в "Локомотиве". И решение клуба будет довольно понятным. Вопрос другой: кто придет вместо Артема?

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    • Даку (из "Рубина" — прим.) — интересный вариант. Сегодня он сыграл очень ярко. Но если разбирать гол казанцев, то стоит говорить и об ошибках защитников "Локомотива" — Фассона и Морозова. Они в том эпизоде сыграли ниже своих возможностей. Женя ну никак не должен был катиться... Ему следовало до последнего стоять на ногах!

    Нужен ли Даку "Локомотиву"? Я бы пока не был столь категоричен», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

    Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до июня 2024 года.

    Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

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