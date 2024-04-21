Клопп: Я чувствую давление, но, как вы думаете, «Ман Сити» это волнует?

Главный тренервысказался о борьбе за чемпионский титул в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Это сильнейшая лига мира, самая сложная лига, и мы участвуем в борьбе за титул с двумя потрясающими командами. Иногда нам необходим импульс, и теперь мы должны играть каждые три дня.

Я чувствую давление, но, как вы думаете, "Ман Сити" это волнует? Мне все равно. Мы сосредоточены на себе. Я говорю обо всем, что, по моему мнению, может помочь, но я не уверен, что это поможет. Игра будет очень тяжелой — нам предстоит встреча с "Эвертоном", а это не рядовой матч. Будет непросто, но мы постараемся», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английского чемпионата.