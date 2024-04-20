Последний матч: «Арсенал Тула» — «Торпедо» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Арсенал Тула» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Торпедо»).
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