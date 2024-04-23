«Арсенал» — «Челси»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура английской Премьер-лиги

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Томиясу, Райс, Парти, Эдегор, Сака, Троссард, Хаверц.

«Челси»: Петрович, Гилкрист, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо, Галлахер, Мадуэке, Джексон, Мудрик.

Матч между этими командами состоится сегодня, 23-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 74 очками в активе. «Челси» располагается на 9-й позиции (47 баллов).