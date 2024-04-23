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    Мудрик выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ с «Арсеналом»

    «Арсенал» — «Челси»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси».

    Маурисио Почеттино — главный тренер «Челси»
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    Маурисио Почеттино — главный тренер «Челси»

    «Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Томиясу, Райс, Парти, Эдегор, Сака, Троссард, Хаверц.

    «Челси»: Петрович, Гилкрист, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо, Галлахер, Мадуэке, Джексон, Мудрик.

  • «Арсенал» — «Челси». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 29-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 23-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 74 очками в активе. «Челси» располагается на 9-й позиции (47 баллов).

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