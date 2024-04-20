начнут матч в 17:00 в чемпионате Англии по футболу, 20.04.2024.

Последний матч: «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед» 5:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шеффилд Юнайтед»).

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