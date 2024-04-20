Раньери: Работа должна быть завершена, потому что болельщики, вся Сардиния, заслуживают этого

Главный тренерподвел итог матча против(2:2).

«С "Ювентусом" это никогда не заканчивается. Жаль, потому что мы могли избежать двух голов: первый со штрафного, которого, возможно, не было — но я оставлю комментарии другим; второй в результате автогола после потерянного мяча, с которым мы должны были справиться лучше…

Это ещё не конец, мы должны бороться и исправлять мелочи, которые имеют значение. Если бы нам сказали, что в этих трех играх мы набрали бы пять очков, мы бы с радостью согласились, поэтому идем вперед с уверенностью. Каждый собирает то, что заслуживает, мы начали медленно, за последние полтора месяца мы восстановились, теперь работа должна быть завершена, потому что болельщики, вся Сардиния, заслуживают этого», — приводит слова Раньери пресс-служба «Кальяри».

Таким образом, «Ювентус» набрал 64 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице. У «Кальяри» 32 пункта и 14-я строчка.