Жоау Канселу начал получать угрозы после матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Жоау Канселу Фото: globallookpress.com
«В моих социальных сетях появляются комментарии, в которых желают смерти моей ещё не родившейся дочери. Конечно, они не скажут мне это в лицо, потому что у них будут проблемы, но в комментариях говорят всё что угодно.
Они оскорбляют мою жену, будущую дочь. Сегодня мир жесток, и вы должны знать, как с этим справляться. Желать смерти ребёнку — очень серьёзное дело. Пусть меня критикуют как игрока, но не говорят о моей семье. Пусть говорят обо мне как об игроке, но не как о личности», — приводит слова Канселу Sport.es.
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Канселу нарушил правила в штрафной на вингере «ПСЖ» Усмане Дембеле. Эпизод произошёл на 59-й минуте встречи.