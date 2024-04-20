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    Жоау Канселу начал получать угрозы после матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

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    Защитник «Барселоны» Жоау Канселу стал в большом количестве получать угрозы после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4), в котором после его нарушения в ворота сине-гранатовых был назначен пенальти.

    Жоау Канселу
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    Жоау Канселу

    «В моих социальных сетях появляются комментарии, в которых желают смерти моей ещё не родившейся дочери. Конечно, они не скажут мне это в лицо, потому что у них будут проблемы, но в комментариях говорят всё что угодно.

    Они оскорбляют мою жену, будущую дочь. Сегодня мир жесток, и вы должны знать, как с этим справляться. Желать смерти ребёнку — очень серьёзное дело. Пусть меня критикуют как игрока, но не говорят о моей семье. Пусть говорят обо мне как об игроке, но не как о личности», — приводит слова Канселу Sport.es.

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    Канселу нарушил правила в штрафной на вингере «ПСЖ» Усмане Дембеле. Эпизод произошёл на 59-й минуте встречи.

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