Стало известно, когда «Барселона» вернется на «Камп Ноу»

уже в этом году может провести первый матч на стадионе, который находится на реконструкции.

По информации Mundo Deportivo, совет директоров «Барселоны» определился с датой возвращения команды на «Камп Ноу».

Источник утверждает, что это случится 15 декабря этого года.

На первых порах вместимость арены будет ограничена 60 процентами от общего количества мест.

В «Барселоне» планировали возвращение на 29 ноября, но потом стало понятно, что к этой дате стадион вряд ли получится ввести в эксплуатацию.

Напомним, с 2023 года «Барселона» проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе.