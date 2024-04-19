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    Стало известно, когда «Барселона» вернется на «Камп Ноу»

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    «Барселона» уже в этом году может провести первый матч на стадионе «Камп Ноу», который находится на реконструкции.

    «Камп Ноу»
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    «Камп Ноу»

    По информации Mundo Deportivo, совет директоров «Барселоны» определился с датой возвращения команды на «Камп Ноу».

    Источник утверждает, что это случится 15 декабря этого года.

    На первых порах вместимость арены будет ограничена 60 процентами от общего количества мест.

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    • В «Барселоне» планировали возвращение на 29 ноября, но потом стало понятно, что к этой дате стадион вряд ли получится ввести в эксплуатацию.

    Напомним, с 2023 года «Барселона» проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе.

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