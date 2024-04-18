В прокуратуре Амстердама высказались о деле Промеса

В прокуратуре Амстердама не стали раскрывать, как продвигается ситуация с уголовным делом нападающего московского «Спартака»

«Прокуратура Амстердама ничего не сообщает по этому делу. Власти ОАЭ, возможно, смогут что-то сообщить об этом», — сообщили «Чемпионату» в прокуратуре Амстердама.

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент Промес находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.