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    В прокуратуре Амстердама высказались о деле Промеса

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    В прокуратуре Амстердама не стали раскрывать, как продвигается ситуация с уголовным делом нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Прокуратура Амстердама ничего не сообщает по этому делу. Власти ОАЭ, возможно, смогут что-то сообщить об этом», — сообщили «Чемпионату» в прокуратуре Амстердама.

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    На данный момент Промес находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

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