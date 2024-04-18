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    Бенитес о чемпионской гонке в АПЛ: Преимущество на стороне «Манчестер Сити»

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    Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес высказался о шансах «Манчестер Сити» на чемпионство в английской Премьер-лиге нынешнего сезона.

    Рафаэль Бенитес
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    Рафаэль Бенитес

    «Манчестер Сити — очень уверенная в себе команда. У них хороший состав, который позволяет применять ротацию и продолжать выигрывать.

    Допускаю ли я, что они допустят ошибку, как "Ливерпуль" и "Арсенал" в выходные? Да. Но другие тоже могут ошибаться, поэтому я думаю, что преимущество теперь на стороне Манчестер Сити», — приводит слова Бенитеса журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

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    • После 32-х туров «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 73 очками в активе. На 2-й позиции распологается «Арсенал» (71 балл), а 3-ку лидеров занимает «Ливерпуль» (71).

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