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    «Майами» шагнёт вперёд в противостоянии с «Бостоном»?

    «Майами» — «Бостон». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Бостон»
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    «Чикаго» — «Бостон»
    В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на стадионе «Ксейя Центр» 28 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Майами» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 29 Апреля 2024 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 23:00 Бостон Бостон
  • НБА. Плей-офф
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    «Майами»

    Турнирное положение: Команда из штата Флорида финишировала в турнирной таблице Востока на 8 месте при 46 победах и 36 поражениях. Чтобы выйти в плей-офф «Майами» провёл два поединка на стадии плей-ин: проиграл «Филадельфии» (104:105), но одержал победу над «Чикаго» (112:91).

    Последние матчи: Во втором матче серии «Милуоки» нанёс уверенное поражение «Бостону» — лидеру Восточной конференции, переиграв соперника со счётом 111:101. В составе победителей результативностью отметился Тайлер Хирро, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 14 передач.

    Не сыграют: «Майами» не сможет рассчитывать на свою главную ударную силу Джимми Батлера, у которого травмировано колено. Из строя команды из Флориды также выбыли Джош Ричардсон (травма плеча) и Терри Розье (травма шеи).

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    Состояние команды: В состав «Майами» после продолжительной травмы «хитовцев» вернулся ключевой игрок Тайлер Хирро, у которого было травмировано колено. Также от травм восстановились Кевин Лав и Данкан Робинсон, у которых была травма руки и спины.

    Ещё отметим, что во второй игре против «Бостона» команда из Флориды реализовала 23 из 43 бросков из-за дуги. Рекорд команды «Майами» по точным трёхочковым броскам в матче плей-офф.

    «Бостон»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занял итоговое 1 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «кльты» одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.

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    Последние матчи: Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум оформил первый трипл-дабл из 23 очков, 10 подборов и 10 передач. В итоге его команда переиграла «Майами» со счётом 114:94. Во второй встрече противостояния «Бостон» добился победы над «Хитом» (111:101).

    Не сыграют: Лазарет «Бостона» постепенно пустеет, на больничной койке остался лишь Люк Корнет, у которого врача диагностировали травму икры.

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    Состояние команды: Победа сменяется поражением и наоборот. За плечами «Бостона» трехматчевая победная серия, в которую пошли игры против «Майами» (114:94), «Вашингтона» (132:122) и «Шарлотт» (131:98).

    Статистика для ставок

    • «Бостон» прервал трёхматчевую выигрышную серию

    • «Бостон» выиграл у «Майами» (114:94)

    • В последних пяти встречах «Нью-Одержал» 3 победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Майами» — 3.94.

    ТБ 207.5 и ТМ 207.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.59.

    Прогноз: Счёт в противостоянии равный — 1:1. У «Майами» сейчас преимущество в виде домашней площадки. «Хитовцы» смогли отыграться и перевести игру в овертайм.

    Ставка: Фора «Майами» (+8) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Бостона» и «Майами» забрасывают друг другу в среднем 230 очков.

    Ставка: ТБ 207.5 с коэффициентом 2.15.

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    Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Бостон» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Майами» шагнёт вперёд в противостоянии с «Бостоном»?
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