27 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Сельта». Начало игры — в 19:30 мск. «Алавес» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» почти обеспечил себе спокойную жизнь. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Алавес» выиграл всего 9 раз в 32 матчах чемпионата. Да и проигрывает команда частенько — 15 коллизий.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла 3 очка. «Алавес» сенсационно одолел «Атлетико» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алавес» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Очевидно, что «Алавес» уже банально доигрывает чемпионат. Вылет клубу из Витории уже фактически не угрожает.

Не сыграют: Александр Седлар, Рубен Дуарте — травмированы. Абдель Абкар — дисквалифицирован.

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Состояние команды: «Алавес» в последних матчах явно не блещет результатами. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч.

Матчи против «Сельты» для команды исторически складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алавес» проиграл четырежды.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Тем паче, «Алавес» уже 4 с половиной года не может обыграть «Сельту», что станет отличной мотивацией.

«Сельта»

Турнирное положение: Клуб из Виго пытается избежать вылета в Сегунду. На текущий момент команда расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

Притом, что победила команда всего в 7 матчах. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего лишь 6 зачетных баллов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Сельта» разгромила «Лас-Пальмас» (4:1).

В пяти последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки «Сельты» забили 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 32 матчах Примеры игроки команды отличились всего 38 точными ударами.

Не сыграют: Карлос Дотор, Михайло Ристич, Ренато Тапиа — травмированы. Йорген Ларсен — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Сельта» выглядит нестабильно. Зато от зоны вылета удалось немного оторваться.

В кадровом плане у команды не все так радужно. Но даже без ряда травмированных «Сельта» постарается как можно скорее обеспечить себе место в элите на будущий сезон.

Зато до сих пор в обойме Яго Аспас. Многолетний лидер атак команды отличился 7 голами в Примере при 8 ассистах.

Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Сельта» по игре смотрится предпочтительнее оппонента.

Статистика для ставок

«Сельта» на 6 очков опережает зону вылета

«Алавес» в среднем забивает менее гола за матч

«Алавес» не обыгрывает «Сельту» уже более 3 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: Гости явно сильнее «Алавеса», что наверняка докажут на поле.

«Алавес» имеет заметные проблемы с реализацией, тогда как у «Сельты» есть кому забивать.

Ставка: Победа «Сельты» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный матч.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38