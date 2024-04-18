Беллингем: Если ты в «Реале», ты должен справляться с критикой

Полузащитникрассказал об игре за мадридский клуб.

«Если ты в "Реале", ты должен справляться с критикой. Если ты здесь, значит, ты справишься с этим. Каждый день ты надеваешь футболку "Реала" и чувствуешь, насколько это приятно.

Я никогда не мог мечтать о чём-то подобном!» — приводит слова Беллингема известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 35 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 10 голевых передач.

Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов «сливочные» прошли «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, 4:3 по пен.) и встретятся в полуфинале турнира с «Баварией».