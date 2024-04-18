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    Беллингем: Если ты в «Реале», ты должен справляться с критикой

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    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал об игре за мадридский клуб.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Если ты в "Реале", ты должен справляться с критикой. Если ты здесь, значит, ты справишься с этим. Каждый день ты надеваешь футболку "Реала" и чувствуешь, насколько это приятно.

    Я никогда не мог мечтать о чём-то подобном!» — приводит слова Беллингема известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

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    • В нынешнем сезоне Беллингем провел 35 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 10 голевых передач.

    Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов «сливочные» прошли «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, 4:3 по пен.) и встретятся в полуфинале турнира с «Баварией».

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