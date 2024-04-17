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    Сенников: У «Локомотива» очень хорошие шансы завершить сезон в топ-3

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    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о шансах «железнодорожников» завершить чемпионат России в топ-3.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 23 матчей.

    «У "Локомотива" очень хорошие шансы в борьбе за тройку призеров. Мне понравилась игра команды против ЦСКА, особенно первые 70 минут. Действовали здорово, быстро.

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    • Даже без нападающего "Локомотив" выглядел лучше, чем в предыдущих трех играх. Если команда Михаила Галактионова продолжил так играть, то наберет очки и приблизится к Динамо», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В ближайшем матче «Локомотив» сыграет 20 апреля с «Рубином». Игра пройдет в Казани, начало — в 14:00 мск.

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