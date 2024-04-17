Сенников: У «Локомотива» очень хорошие шансы завершить сезон в топ-3

Бывший защитник «Локомотива»высказался о шансах «железнодорожников» завершить чемпионат России в топ-3.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 23 матчей.

«У "Локомотива" очень хорошие шансы в борьбе за тройку призеров. Мне понравилась игра команды против ЦСКА, особенно первые 70 минут. Действовали здорово, быстро.

Даже без нападающего "Локомотив" выглядел лучше, чем в предыдущих трех играх. Если команда Михаила Галактионова продолжил так играть, то наберет очки и приблизится к Динамо», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче «Локомотив» сыграет 20 апреля с «Рубином». Игра пройдет в Казани, начало — в 14:00 мск.