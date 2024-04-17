2-й таймОренбург — ДинамоОнлайн
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    «Динамо» разобралось с «Оренбургом» в Кубке России

    «Оренбург» — «Динамо»: счет матча 2:4, обзор голов

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    В матче Пути РПЛ Кубка России «Динамо» на выезде без проблем переиграло «Оренбург» со счетом 4:2.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    В составе победителей забивали Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль, а за проигравших отметились Мохаммед Горбани и Хорди Томпсон.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Оренбург — Динамо 1:4
    Голы: 0:1 Фёдор Смолов (11'), 0:2 Константин Тюкавин (62'), 1:2 Ghorbani M. (68'), 1:3 Даниэль Мишкич (74'), 1:4 Хорхе Карраскаль (82') Оренбург: Андрей Малых, Михаил Сиваков, Данила Прохин, Максим Сидоров, Иван Башич, Химми Марин, Дмитрий Воробьёв, Khodanovich A., Ghorbani M., Gurluk E., Cuero Palacio J. R. Динамо: Антон Шунин, Роберто Фернандес, Сергей Паршивлюк, Александр Кутицкий, Элазар Даса, Николас Маричал, Даниэль Мишкич, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Фёдор Смолов, Вячеслав Грулёв Предупреждение: Deogracia D. (71')

    «Динамо» пробилось в полуфинал Пути регионов Кубка России, а «Оренбург» вылетел из турнира.

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