«Оренбург» — «Динамо»: счет матча 2:4, обзор голов

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
В составе победителей забивали Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль, а за проигравших отметились Мохаммед Горбани и Хорди Томпсон.
Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
Оренбург — Динамо 1:4
Голы: 0:1 Фёдор Смолов (11'), 0:2 Константин Тюкавин (62'), 1:2 Ghorbani M. (68'), 1:3 Даниэль Мишкич (74'), 1:4 Хорхе Карраскаль (82') Оренбург: Андрей Малых, Михаил Сиваков, Данила Прохин, Максим Сидоров, Иван Башич, Химми Марин, Дмитрий Воробьёв, Khodanovich A., Ghorbani M., Gurluk E., Cuero Palacio J. R. Динамо: Антон Шунин, Роберто Фернандес, Сергей Паршивлюк, Александр Кутицкий, Элазар Даса, Николас Маричал, Даниэль Мишкич, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Фёдор Смолов, Вячеслав Грулёв Предупреждение: Deogracia D. (71')
«Динамо» пробилось в полуфинал Пути регионов Кубка России, а «Оренбург» вылетел из турнира.