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    «Манчестер Сити» — «Реал» М: стартовые составы команд на четвертьфинал ЛЧ

    «Манчестер Сити» — «Реал» М: прогнозы, состав, коэффициенты

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    Появились стартовые составы на второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

    Фил Фоден
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    Фил Фоден

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родри, Де Брёйне, Силва, Фоден, Грилиш, Холанд.

    «Реал» М: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Фернандес, Менди, Кроос, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус.

    Первое противостояние в Мадриде завершилось вничью со счетом 3:3.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Игра начнется в в 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере.

    Прогноз на этот матч доступен по ссылке.

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