«Манчестер Сити» — «Реал» М: прогнозы, состав, коэффициенты

Появились стартовые составы на второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родри, Де Брёйне, Силва, Фоден, Грилиш, Холанд.

«Реал» М: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Фернандес, Менди, Кроос, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Первое противостояние в Мадриде завершилось вничью со счетом 3:3.

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Игра начнется в в 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере.

Прогноз на этот матч доступен по ссылке.