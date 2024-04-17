начнут матч в 22:00 в четвертьфинале ЛЧ, 17.04.2024.

Последний матч: «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» 3:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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