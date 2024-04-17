ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джастин Гейджи и Макс ХоллоуэйХоллоуэй сенсационно финишировал Гейджи. Этого нокаута испугался даже Топурия
  • 18:57
    • «Динамо» разобралось с «Оренбургом» в Кубке России
  • 18:38
    • «Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Манчестер Сити — Реал Мадрид: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.04.2024 в 22:00 начнется матч в четвертьфинале ЛЧ Манчестер Сити — Реал Мадрид

    Футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Манчестер Сити и Реал Мадрид начнут матч в 22:00 в четвертьфинале ЛЧ, 17.04.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» 3:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

      • Календарь и таблица Лиги чемпионов

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Реал Мадрид.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» подтвердит свои амбиции
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Манчестер Сити» снова пройдет «Реал»?
  • «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Выбьет ли «Бавария» «Арсенал»
  • «Бавария» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.21
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бавария — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Марсель — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры