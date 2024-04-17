В футболе придумали новые наказания за затяжку игрового времени вратарем

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал новый протокол ограничения времени владения мячом для вратарей.

Сейчас у вратарей есть возможность удерживать мяч не более 6 секунд, а наказанием за это нарушение является свободный удар с места, где находится голкипер. Но судьи не соблюдают данное правило, потому что свободный удар с такого расстояния является слишком большим преимуществом.

Лигам будет предложено протестировать два разных метода смены владения мячом, если вратарь удерживает его слишком долго, давая либо угловой, либо аут сопернику.

Вратарям будет разрешено удерживать мяч в руках не более восьми секунд. В случае превышения лимита судья будет назначать угловой или аут.

Новые правила будут протестированы в сезоне-2024/2025. В случае успешных испытаний новое правило будет применяться во всех турнирах с сезона‑2026/2027.