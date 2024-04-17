ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Боруссии»Ни юных звезд, ни трофеев. Что такое «Боруссия» Дортмунд в 2024 году?
    Все новости спорта

    В футболе придумали новые наказания за затяжку игрового времени вратарем

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Интер Серия A Футбол Италии Бавария Бундеслига Футбол Германии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции УЕФА ФИФА
    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал новый протокол ограничения времени владения мячом для вратарей.

    Алиссон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алиссон

    Сейчас у вратарей есть возможность удерживать мяч не более 6 секунд, а наказанием за это нарушение является свободный удар с места, где находится голкипер. Но судьи не соблюдают данное правило, потому что свободный удар с такого расстояния является слишком большим преимуществом.

    Лигам будет предложено протестировать два разных метода смены владения мячом, если вратарь удерживает его слишком долго, давая либо угловой, либо аут сопернику.

  • Синие карточки. В топ-футболе могут появиться «скамьи штрафников»
  • Международный футбол ждут дисциплинарные новшества — но не в ближайшее время
  • 28/02/2024

    • Вратарям будет разрешено удерживать мяч в руках не более восьми секунд. В случае превышения лимита судья будет назначать угловой или аут.

    Новые правила будут протестированы в сезоне-2024/2025. В случае успешных испытаний новое правило будет применяться во всех турнирах с сезона‑2026/2027.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» подтвердит свои амбиции
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Манчестер Сити» снова пройдет «Реал»?
  • «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Выбьет ли «Бавария» «Арсенал»
  • «Бавария» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.21
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бавария — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Де Минор — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры