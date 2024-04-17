В 22:00 17.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/4 финала Лиги чемпионов.

Последний матч: «Арсенал Лондон» — «Бавария» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 1.87 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бавария»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бавария — Арсенал Лондон.

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