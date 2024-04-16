Президент «Барселоны» Лапорта: Ситуация с Хави может измениться

Президент «Барселоны»ответил на вопрос, может ли главный тренер каталонцевостаться в команде после завершения текущего сезона.

«Мы обсудим этот вопрос в конце сезона. Мы это сделаем. Ситуация может измениться», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В январе текущего года Хави сообщил, что он покинет пост главного тренера «Барселоны» после завершения сезона. После того как испанский специалист заявил об этом, сине-гранатовые выдали серию из 13 матчей без поражений во всех официальных турнирах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. В прошлом сезоне под его руководством каталонская команда заняла первое место в турнирной таблице Примеры и стала победителем Суперкубка Испании.