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    Президент «Барселоны» Лапорта: Ситуация с Хави может измениться

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, может ли главный тренер каталонцев Хави остаться в команде после завершения текущего сезона.

    Хави
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    Хави

    «Мы обсудим этот вопрос в конце сезона. Мы это сделаем. Ситуация может измениться», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

    В январе текущего года Хави сообщил, что он покинет пост главного тренера «Барселоны» после завершения сезона. После того как испанский специалист заявил об этом, сине-гранатовые выдали серию из 13 матчей без поражений во всех официальных турнирах.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. В прошлом сезоне под его руководством каталонская команда заняла первое место в турнирной таблице Примеры и стала победителем Суперкубка Испании.

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