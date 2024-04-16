Хакими: Мбаппе очень мотивирован

Защитник «ПСЖ»высказался о готовности команды к ответному четвертьфинальному матчу с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Встреча пройдет 16 апреля в Барселоне. Начало — 22:00 мск.

«Я не смог сыграть в первом матче. Я хотел помочь команде. Мы провели хороший матч, но нам не удалось победить. Завтра нам придется отдать все силы, чтобы победить. Мы приехали с большим желанием, желанием изменить то, что произошло в первом матче. Мы приехали, чтобы победить и вернуть победу в Париж.

Я чувствую, что Мбаппе очень мотивирован, как и вся команда. Пришло время показать, что мы готовы изменить результат первого матча», — приводит слова Хакими RMC Sport.

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Напомним, в первом матче «Барселона» обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2.