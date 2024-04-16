начнут матч в 22:00 в 1/4 финала Лиги чемпионов, 16.04.2024.

Последний матч: «Атлетико» — «Боруссия Д» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 1.93 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Атлетико»).

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