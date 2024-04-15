Ещенко: Я думал, что Абаскалю дадут доработать до лета

Экс-защитник «Спартака»поделился мыслями об увольнениис поста главного тренера московского клуба

«Работу тренера показывает результат. Если результата нет, то, конечно, будут изменения — они и произошли в "Спартаке". Я думал, что Абаскалю дадут доработать до лета. Смысл сейчас менять тренера… Кого сейчас назначать вместо Абаскаля?» — сказал Ещенко «Чемпионату».

Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года. Его контракт был рассчитан до лета 2025-го. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Календарь и таблица РПЛ

Московский «Спартак» располагается на шестой строчке в таблице РПЛ сезона-2023/24. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (47 очков).