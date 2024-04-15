«Боруссия» из Дортмунда и мадридский «Атлетико» сойдутся между собой в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» оформила выход в плей-офф благодаря первому месту в группе, где также были ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл». Немецкий клуб 11 очков в 6-ти матчах при 3-х победах, 2-х ничьих и одном поражении.

В четвертьфинале подопечные Эдина Терзича оказались сильнее голландского ПСВ. После ничьей на выезде (1:1) «шмели» обыграли соперника на домашнем поле (2:0).

Дортмундцы идут пятыми в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 56 очков в 29-ти матчах. В крайнем туре чемпионата «шмели» в гостях взяли верх на «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (2:1).

«Атлетико»

Мадридский клуб стал первым в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком». «Атлетико» набрал 14 очков в 6-ти матчах, ни разу не проиграв (4 победы и 2 ничьи).

Четвертьфинальное противостояние с «Интером» получилось для мадридцев напряженным. Матч в Милане завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В ответной встрече «Атлетико» смог перевести игру в дополнительное время лишь в самой концовке (2:1), а затем оказался точнее соперника в серии пенальти.

В крайнем матче чемпионата Испании мадридцы дома обыграли «Жирону» со счетом 3:1. После 31-го тура «Атлетико» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 61 очко.

Личные встречи

Неделю назад «Атлетико» оказался сильнее «Боруссии» в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов (2:1).

Всего команды 5 раз встречались между собой. «Атлетико» выиграл 3 матча, на счету «Боруссии» 2 победы.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико» с коэффициентом 1.93.