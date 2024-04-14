«Урал» — «Динамо»: счет матча 2:1, обзор голов

Первый гол хозяева забили на 10-й минуте встречи. Отличился Даниэль Мишкич.
«Динамо» удалось сравнять счет на 34-й минуте благодаря голу Константина Тюкавина, который смог убежать к воротам и пробить в ближний угол.
Уже на 90+5-й минуте «Уралу» удалось забить гол. Нападающий команды Алексей Каштанов ворвался в штрафную соперника и сильно пробил в нижний угол ворот.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Урал — Динамо 2:1
Голы: 1:0 Даниэль Мишкич (10'), 1:1 Константин Тюкавин (34'), 2:1 Алексей Каштанов (90+5') Урал: Илья Помазун, Алексей Мамин, Егор Филипенко, Эмерсон, Денис Кулаков, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Игорь Дмитриев, Илья Ишков, Алексей Каштанов, Эрик Бикфалви Динамо: Антон Шунин, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамал, Константин Тюкавин, Bitello Предупреждения: Илья Ишков (18'), Николас Маричал (41'), Хорхе Карраскаль (54'), Андрей Егорычев (73'), Денис Кулаков (74'), Диего Лаксальт (80'), Алексей Каштанов (90+3'), Алексей Каштанов (90+6')
После этого матча «Урал» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Динамо» — на 3-й позиции (38 баллов).