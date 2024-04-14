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    Артета: Мы должны были забить 3-4 гола, но в итоге пропустили 2 кошмарных мяча

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итог матча против «Астон Виллы» (0:2).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Две совершенно разные половины. В первой все было великолепно, один из лучших таймов в матче против топ-команды. Мы должны были забить 3-4 гола, а то и больше. Но мы этого не сделали, а наше преимущество не нашло отражения и во втором тайме. Нам не хватало импульса, не было того ритма, который был в первой половине. А затем мы пропустили два кошмарных гола.

    Надо отдать сопернику должное. Во втором тайме нам не хватало точности в работе с мячом, не удавалось делать то, что получалось до перерыва. В итоге мы проиграли, поздравляем соперника с набранными очками.

    На таком уровне нужно уметь наказывать за ошибки. Не то чтобы можно превосходить топового соперника на протяжении 90 или 95 минут. Если же не удается, то нужно хотя бы не пропускать. Мы сделать этого не смогли.

    Во втором тайме мы должны играть спокойнее, чтобы находить моменты. Мы пытались добиться этого при помощи замен, но именно тогда и пропустили.

    Эдегор заменен из-за проблем с ногой», — цитирует Артету Sky Sports.

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    В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Вулверхэмптону», а «Астон Вилла» примет «Борнмут».

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