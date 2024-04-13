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    Онана рассказал, как справлялся с критикой после перехода в «МЮ»

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    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал о критике и давлении в свою адрес в первые месяцы после перехода в стан «красных дьяволов».

    Андре Онана
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    Андре Онана

    «Нужно соблюдать баланс. За шесть месяцев до этого (перехода в "Манчестер Юнайтед", я знал, что меня считают лучшим. Но может случиться так, что через полгода всё изменится, и тебе просто придётся смириться с ситуацией.

    Мы, вратари, должны защищать друг друга, особенно когда дела идут неважно. Они (остальные вратари команды) были рядом со мной. Они сказали мне: "Андре, послушай, мы знаем, кто ты. Мы сидели перед телевизором и смотрели, как ты играешь в полуфинале Лиги чемпионов. Вы были близки к победе в игре с 'Сити' в финале. Не переживай. У большинства вратарей были трудности в 'Манчестер Юнайтед' в начале их пути".

    Именно такой посыл был у их слов, и игроки также очень помогли мне», — приводит слова Онана Sky Sports.

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    • В нынешнем сезоне голкипер провел 31 матч за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, в которых пропустил 46 голов. «Манкунианцы» занимают 7-е место в таблице чемпионата Англии с 49-ю очками в активе.

    В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Борнмута» в рамках 33-го тура АПЛ 13-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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