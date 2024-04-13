Корнеев: Галицкий запросит за Сперцяна не меньше 15 млн евро

Бывший спортивный директор «Зенита»считает, что полузащитникпокинетэтим летом.

«Скорее всего, Сперцян уйдет. Самое главное, чтобы не повторилась история прошлого лета. Думаю, Галицкий запросит за Эдуарда не меньше 15 миллионов.

Сейчас в СМИ много вбросов относительно дальнейшей судьбы Сперцяна. Бессмысленно комментировать все эти слухи. Ясно одно: приоритетом должен быть правильный спортивный план его развития», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сперцян провел в чемпионате России 21 матч, забил девять мячей и сделал две результативные передачи.