ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак Гогниев«Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне
    Все новости спорта

    Корнеев: Галицкий запросит за Сперцяна не меньше 15 млн евро

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России
    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что полузащитник Эдуард Сперцян покинет «Краснодар» этим летом.

    Эдуард Сперцян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян

    «Скорее всего, Сперцян уйдет. Самое главное, чтобы не повторилась история прошлого лета. Думаю, Галицкий запросит за Эдуарда не меньше 15 миллионов.

    Сейчас в СМИ много вбросов относительно дальнейшей судьбы Сперцяна. Бессмысленно комментировать все эти слухи. Ясно одно: приоритетом должен быть правильный спортивный план его развития», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

  • Черников летом может перейти в французскую Лигу 1
  • Читайте по теме

    • В текущем сезоне Сперцян провел в чемпионате России 21 матч, забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» покажет, кто настоящий чемпион
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Магнитка» завершит серию в Екатеринбурге?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Атлетико» и «Жирона» вновь сыграют результативно?
  • «Атлетико» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Гейджи — Холлоуэй
  • Бои
  • Завтра в 06:20
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры