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    Федотов: Хочется похвалить команду за характер, он у нас есть

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий относительно матча против «Локомотива» (3:3).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Первый тайм не получился в плане созидания, но моменты у нас были. Не было той игры, хотя предпосылки были. Мы слишком упростили игру, неуверенно действовали в переходах. Тем не менее понимали, на что ставит соперник — на быстрые атаки. Было непросто, пришлось кроить линию обороны, и не всегда мы справлялись, например, когда Пиняев бил.

    Второй тайм. Забили гол, но не поддержали этот посыл, наоборот, посчитали, что все покатится дальше вместо того, чтобы показать тот футбол, что был в конце матча. Эта психология не давала нам показать истинное лицо. Потом силы появились, скорость, мысль. Хочется похвалить команду за характер, он у нас есть. Зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас.

    Анализ проведет тренер "Локомотива", мы не можем на это повлиять. Мы оценим, поймем, помогло ли это. Линия обороны осталась в том же сочетании у соперника.

    По ощущениям, матч разделился на несколько отрезков, когда мы могли забить, потом пропустили и отыгрались. Концовка была явно за нами, по голевым моментам имели 100% возможность. Был близок и четвертый мяч», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

    ЦСКА и «Локомотив» продолжают делить 4-5 места, у них по 37 очков.

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