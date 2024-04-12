Официально: ЦСКА продлил контракт с Виктором Мендесом

Полузащитникподписал новый контракт с армейцами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что футболист продлил соглашение с ЦСКА до лета 2026-го года.

«Желаем Вите новых побед в составе ПФК ЦСКА!» — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Мендес провел 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отметился 1 голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн. евро.

После 22-х туров ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют против «Локомотива» 13-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.