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  • 11:23
    • Официально: ЦСКА продлил контракт с Виктором Мендесом
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    Официально: ЦСКА продлил контракт с Виктором Мендесом

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    Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес подписал новый контракт с армейцами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Виктор Мендес
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    Виктор Мендес

    Стало известно, что футболист продлил соглашение с ЦСКА до лета 2026-го года.

    «Желаем Вите новых побед в составе ПФК ЦСКА!» — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.

    В нынешнем сезоне Мендес провел 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отметился 1 голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн. евро.

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    • После 22-х туров ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют против «Локомотива» 13-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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