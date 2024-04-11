Симеоне: Счастливы, что победили «Боруссию»

Наставник «Атлетико»прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

У хозяев голы забили Родриго де Пауль и Самуэль Лино.

«Мы играли с хорошим прессингом, мы перехватывали мяч, мы заставили команду соперника почти в первом тайме не иметь голевых ситуаций в игре. Теперь мы поедем на их стадион, зная, что мы найдем сильную команду, команду с большим количеством людей, которые будут бороться с нами, атаковать. Нам придется терпеть и пользоваться преимуществами пространства.

Учитывая эти первые поединки на вылет, в четырех четвертьфинальных матчах, победить нелегко, поэтому мы счастливы, что победили», — цитирует Симеоне AS.

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Ответная встреча пройдет 16 апреля в Дортмунде.