Симеоне: Счастливы, что победили «Боруссию»

Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
У хозяев голы забили Родриго де Пауль и Самуэль Лино.
«Мы играли с хорошим прессингом, мы перехватывали мяч, мы заставили команду соперника почти в первом тайме не иметь голевых ситуаций в игре. Теперь мы поедем на их стадион, зная, что мы найдем сильную команду, команду с большим количеством людей, которые будут бороться с нами, атаковать. Нам придется терпеть и пользоваться преимуществами пространства.
Учитывая эти первые поединки на вылет, в четырех четвертьфинальных матчах, победить нелегко, поэтому мы счастливы, что победили», — цитирует Симеоне AS.
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Ответная встреча пройдет 16 апреля в Дортмунде.