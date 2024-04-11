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    Бояринцев: Черчесов является идеальной фигурой для «Спартака»

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    Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мыслями о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «красно-белых».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Я тоже говорил, что Черчесов является идеальной фигурой для нынешнего "Спартака". Станислав Саламович — тот специалист, который нужен "Спартаку" в данный момент, чтобы выбраться из ситуации, куда попала команда.

    Я думаю, что нет смысла менять Абаскаля в этом сезоне, а Черчесов однозначно должен идти кандидатом на пост тренера "Спартака" у совета директоров. Но мне кажется, что ещё Осинькин — хороший кандидат в "Спартак". У него все команды были играющими и интересными.

    Иностранец иностранцу рознь. Есть интересные иностранные специалисты, которые приезжают в Россию. Хочется отметить Морено, который приехал в "Сочи". Но есть специалисты, которые не сильнее российских тренеров. То же самое можно сказать про иностранных футболистов. Поэтому, конечно, нужно всегда растить своих футболистов и специалистов, чем прибегать к легионерам», — сказал Бояринцев Чемпионату.

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