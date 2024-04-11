Бояринцев: Черчесов является идеальной фигурой для «Спартака»

Бывший футболистподелился мыслями о возможном назначениина пост главного тренера «красно-белых».

«Я тоже говорил, что Черчесов является идеальной фигурой для нынешнего "Спартака". Станислав Саламович — тот специалист, который нужен "Спартаку" в данный момент, чтобы выбраться из ситуации, куда попала команда.

Я думаю, что нет смысла менять Абаскаля в этом сезоне, а Черчесов однозначно должен идти кандидатом на пост тренера "Спартака" у совета директоров. Но мне кажется, что ещё Осинькин — хороший кандидат в "Спартак". У него все команды были играющими и интересными.

Иностранец иностранцу рознь. Есть интересные иностранные специалисты, которые приезжают в Россию. Хочется отметить Морено, который приехал в "Сочи". Но есть специалисты, которые не сильнее российских тренеров. То же самое можно сказать про иностранных футболистов. Поэтому, конечно, нужно всегда растить своих футболистов и специалистов, чем прибегать к легионерам», — сказал Бояринцев Чемпионату.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию об отставке действующего главного тренера Гильермо Абаскаля.